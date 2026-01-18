Nella sesta giornata di ritorno della SuperLega, Perugia conquista una vittoria a Civitanova, mentre Monza blocca la corsa di Modena. Questi risultati confermano le attuali gerarchie del campionato, sottolineando l’equilibrio e la competitività delle squadre in campo. La giornata evidenzia l’importanza di ogni risultato e la continuità delle prestazioni nelle sfide di alto livello del massimo campionato italiano di volley.

La 6ª giornata di ritorno della SuperLega ribadisce valori e gerarchie del campionato, tra conferme attese e segnali significativi. Trento torna dominante alla BTS Arena con una prova autoritaria contro Milano, mentre Perugia manda un messaggio forte espugnando Civitanova con continuità e solidità. Piacenza rispetta il pronostico davanti al proprio pubblico, gestendo con lucidità i momenti chiave del match, e Monza firma il colpo a sorpresa contro Modena, dimostrando carattere e freddezza nei finali. Un turno che pesa nella corsa ai playoff e nella definizione degli equilibri stagionali. L’ Itas Trentino torna a dettare legge alla BTS Arena e supera nettamente Allianz Milano per 3-0 (25-18, 25-22, 25-17) nella 6ª giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 20252026, chiudendo la gara in 1’13’’ con una prestazione solida e continua. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superlega, Perugia sbanca Civitanova! Monza ferma la corsa di Modena

Leggi anche: La Superlega non si ferma: 12ª giornata con Civitanova-Piacenza e Monza-Trento

Leggi anche: Superlega: Perugia, Verona e Trento in scioltezza. Monza da applausi: stoppata Civitanova

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Vittoriaaaaaaa!! Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia 1-3 (17-25, 19-25, 25-22, 14-25) #BlockDevils #superlega x.com

Verona continua a sognare! Primo posto per una notte in Superlega, in attesa di Perugia - facebook.com facebook