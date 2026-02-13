Summonte premia I Giaguari il concerto della storica formazione musicale

Il Comune di Summonte ha deciso di premiare i “Giaguari” per il loro contributo alla musica, riconoscendo il ruolo fondamentale che hanno avuto nello spettacolo della scena locale. La motivazione è legata alla lunga carriera della band e al loro impatto culturale, che ha coinvolto diverse generazioni di ascoltatori. La cerimonia si è svolta ieri sera, durante un evento che ha attirato molti appassionati e apprezzatori della musica dal vivo. Con questa iniziativa, Summonte celebra la passione e il talento di un gruppo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale della zona.

Il Comune di Summonte conferisce il Premio alla Carriera ai "Giaguari", storica formazione musicale che ha segnato un'importante pagina della scena artistica locale e non solo. L'iniziativa rientra nel cartellone della rassegna culturale "Summonte, il palcoscenico del Partenio", progetto promosso dall'Amministrazione comunale per rafforzare l'identità culturale del borgo e trasformare Summonte in un punto di riferimento per eventi artistici, musicali e teatrali di qualità. La rassegna comprende infatti appuntamenti musicali, attività teatrali e momenti di approfondimento culturale, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere occasioni di incontro e condivisione.