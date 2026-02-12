Premio alla carriera per I Giaguari a Summonte | il riconoscimento e la cerimonia

Questa mattina a Summonte il gruppo musicale “I Giaguari” ha ricevuto un premio alla carriera. Il riconoscimento arriva dal Comune, che ha deciso di premiare i musicisti di Atripalda, attivi ormai da oltre 60 anni. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con la partecipazione di amici, familiari e appassionati. «È un onore ricevere questo riconoscimento dopo tanti anni di musica», ha detto uno dei membri della band.

SUMMONTE (AV) – Il gruppo musicale “I Giaguari”, fondato ad Atripalda 62 anni fa, riceverà il Premio alla carriera conferito dal Comune di Summonte. La cerimonia si terrà domenica 15 febbraio 2026, alle ore 20.30, presso il Centro Congressi “Don A. De Simone”, in via Piana, a Summonte. L’ingresso è libero. L’iniziativa è promossa dal sindaco e dall’Amministrazione comunale di Summonte, che hanno deciso di attribuire il riconoscimento alla storica formazione, attiva dagli anni Sessanta. In occasione della premiazione, il gruppo terrà un concerto di ringraziamento. Nel corso dell’evento è prevista anche la consegna di un premio al direttore artistico Generoso Scotese.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su I Giaguari Summonte Premio artistico letterario “Ponte Vecchio” 2026, il riconoscimento alla carriera andrà a Marco Vichi È stato aperto il bando dell’XI edizione del Premio artistico letterario “Ponte Vecchio” 2026, che quest’anno conferirà il riconoscimento alla carriera a Marco Vichi. Premio Atreju, la figlia di Peppe Vessicchio ritira il riconoscimento alla carriera per il padre: “E’ stato l’uomo di tutti” Durante la cerimonia del Premio Atreju, la figlia di Peppe Vessicchio ha ritirato il riconoscimento alla carriera del padre, ricordandolo come La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su I Giaguari Summonte Argomenti discussi: 32a Cerimonia di premiazione giostratori: Eugenio Vannozzi premio alla carriera - Quartiere di Porta Crucifera; Premio ANGAMC alla carriera 2026 assegnato al gallerista EMILIO MAZZOLI; Tono Festival Interscape, Premio alla carriera a Mauro Pagani; Annunciati i premi Emmy per l'animazione individuale per bambini e famiglie; Bill Nye nominato vincitore del premio alla carriera. Tono Festival Interscape, Premio alla carriera a Mauro PaganiMusicista, polistrumentista, compositore e arrangiatore tra i più influenti della musica italiana, Pagani ha attraversato decenni di storia musicale collaborando con i più grandi autori. bergamonews.it Premio Bramante 2026: da Bruchi a Inciocchi, da Molinari a Rutelli, tutti i premiatiAlla Camera si è tenuta la nuova edizione del premio, ideato da Ester Campese. Giornalisti e medici premiati da Tommaso Polidoro ... adnkronos.com 32a Cerimonia di premiazione giostratori: Eugenio Vannozzi premio alla carriera: : Assegnato il premio alla carriera a Eugenio Vannozzi. Porta del Foro vince il “Premio Fulvio Tului” per l’edizione della Giostra di giugno, Porta Sant’Andrea per quella di settem facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.