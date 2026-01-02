L’Università di Bolzano premia Giorgio Moroder | il compositore che abbandonò la scuola a Bolzano e costruì la carriera senza formazione musicale accademica

L'Università di Bolzano conferirà a Giorgio Moroder il titolo di

La Libera Università di Bolzano consegnerà il titolo di "Senator honoris causa" a Giorgio Moroder il 28 gennaio, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Il compositore e produttore di Ortisei, nato nel 1940 e residente da anni a Los Angeles, riceverà il riconoscimento nell'Aula Magna dell'ateneo alle ore 17. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

