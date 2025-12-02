Stellantis nuovo piano di investimenti da € 13 mld negli USA previsti 2000 nuovi ingressi di colletti bianchi entro i prossimi quattro anni

Ristabilito il baricentro operativo negli Stati Uniti con il rilancio del Chrysler Tech Center in Michigan; previsto ripensamento del portafoglio prodotti con la combinazione di motori Hemi di nuova generazione e un sistema ibrido a estensione di autonomia Stellantis mette in campo una strate.

