hailey bieber osa tantissimo a sydney per cime tempestose

Hailey Bieber osa, e lo fa senza mezze misure. A Sydney, sul red carpet della première di Cime Tempestose, la modella e imprenditrice beauty firma uno di quei momenti fashion che non si limitano a “fare notizia”, ma raccontano un posizionamento preciso, una direzione stilistica sempre più consapevole, una narrazione visiva costruita con cura. Il suo arrivo al State Theatre diventa immediatamente uno dei passaggi più commentati della serata. Non solo per l’audacia dell’abito – totalmente trasparente – ma per la coerenza profonda con l’estetica gotica, romantica e volutamente fuori dal tempo del nuovo adattamento cinematografico. 🔗 Leggi su Dilei.it

Durante i Grammy 2026, il momento che ha fatto il giro del web è stato lo sguardo di Hailey Bieber rivolto al marito Justin.

L’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale.

Argomenti discussi: Ai Grammy 2026 gli artisti protestano contro Trump indossando le spille con la scritta ICE Out.

