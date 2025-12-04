Screening mammografici | ad Amalfi 50 donne over 35 sottoposte a test gratuiti

Promuovere la salute pubblica stimolando e diffondendo la cultura della prevenzione. Con questa finalità il Comune di Amalfi ha organizzato ieri, nella nuova piazza Municipio, una giornata di profilassi offrendo alle donne over 35 la possibilità di sottoporsi a test mammari gratuiti. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Screening mammografici: ad Amalfi 50 donne over 35 sottoposte a test gratuiti

