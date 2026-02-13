Su un treno fermo vicino a Brescia, due uomini di mezz’età esplodono in imprecazioni e proteste mentre il convoglio resta bloccato per ore senza spiegazioni, creando tensione tra i passeggeri.

Sono in treno, due ore di ritardo, ferma nei dintorni di Brescia, da non so più quanto, un paio di uomini di mezz’età uno dopo l’altro danno in escandescenze e imprecano proprio nel momento in cui gli passo accanto per andare in bagno. Insulti rivolti alle donne in generale, come sempre, ma treno è una parola maschile, anche ritardo è una parola maschile, anche la parola guasto è maschile. Uno dei due si rende conto e mi chiede scusa, l’altro invece incrocia il mio sguardo desolato e si infiamma, insiste per scandalizzarmi, urla, snocciola tutti i poveri epiteti che conosce. Faccio l’unica cosa che può salvarmi: compro un pacco gigantesco di patatine fritte, una coca-cola e torno al mio posto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Su un treno fermo vicino a Brescia, l’arrivo di un altro tempo

Oggi, circa 250 passeggeri a bordo di un Frecciabianca diretto a Roma sono rimasti fermi a Torre del Lago a causa di un guasto.

Un altro incidente ferroviario si è verificato in Spagna, questa volta nei pressi di Barcellona.

