Frecciabianca in avaria fermo a Torre del Lago | in 250 spostati dopo ore su altro treno regionali cancellati

Oggi, circa 250 passeggeri a bordo di un Frecciabianca diretto a Roma sono rimasti fermi a Torre del Lago a causa di un guasto. Dopo oltre due ore di attesa, sono stati trasferiti su un Frecciarossa. La situazione ha causato disagi e la cancellazione di alcuni regionali, evidenziando le difficoltà legate ai problemi tecnici sui mezzi ferroviari.

Problemi per circa 250 passeggeri che oggi viaggiavano su un Frecciabianca diretto a Roma. Dopo oltre due ore di attesa sono stati fatti salire su un Frecciarossa che ha effettuato una fermata a Torre del Lago. Altri ritardi fino a 120 minuti per un investimento a Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it Treno fermo su linea Alta Velocità, fino a 70 minuti di ritardo

Questa mattina, i treni dell'Alta Velocità sulla linea Roma-Firenze hanno registrato ritardi fino a 70 minuti a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, nelle vicinanze del Valdarno, per un problema tecnico. La circolazione è rallentata, e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la normale operatività nel più breve tempo possibile.

