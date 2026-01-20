Un altro incidente ferroviario si è verificato in Spagna, questa volta nei pressi di Barcellona. Dopo il recente disastro in Andalusia, un treno è deragliato causando un morto e 20 feriti. La sicurezza delle ferrovie spagnole resta al centro dell’attenzione, evidenziando la necessità di interventi per prevenire simili episodi e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Barcellona, 20 gennaio 2025 – Le ferrovie spagnole senza pace. Due giorni dopo il disastro in Andalusia, c’è stato un altro deragliamento, stavolta in Catalogna. È successo stasera, vicino Gelida. Il macchinista è morto, e venti persone sono rimaste ferite, di cui 5 sarebbero in gravi condizioni. Stando a quanto riportano i media iberici, un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno della linea locale R4, tra Gelida e Sant Sadurní (Barcellona), facendo uscire il convoglio dai binari. Una prima ipotesi sulle cause tira in ballo il maltempo e le forti piogge che hanno colpito la zona negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia vicino Barcellona: un morto e 20 feriti

Spagna, un altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, almeno 40 feriti, 5 graviUn muro dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari a Gèlida a causa del maltempo e ha provocato il deragliamento di un treno della R-4: circa 40 feriti ... fanpage.it

C’è stato un altro incidente ferroviario in Spagna: una persona è mortaMartedì sera c’è stato un nuovo incidente ferroviario in Spagna, dopo quello avvenuto domenica ad Adamuz, nella provincia spagnola di Córdoba, in cui erano morte 40 persone: verso le 21 di martedì, un ... ilpost.it

