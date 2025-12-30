Iran la protesta di allarga agli atenei | scendono in piazza gli studenti

Gli studenti universitari iraniani hanno partecipato alle recenti proteste contro il governo, unendosi alle manifestazioni in corso nel paese. Le manifestazioni sono iniziate negli atenei e si sono estese alle strade di Teheran e Isfahan, evidenziando un coinvolgimento crescente della gioventù nelle dinamiche di protesta. La mobilitazione degli studenti rappresenta un momento importante nel contesto delle tensioni sociali e politiche in Iran.

(Adnkronos) – Gli studenti universitari iraniani si sono uniti alle manifestazioni in corso contro il governo in Iran, partendo dai loro atenei e scendendo in piazza nella capitale Teheran e a Isfahan, nel centro del Paese. Lo riferiscono i media locali, mentre sui social sono stati condivisi video delle proteste partite dalle università. L'agenzia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Emigrano gli studenti, le imprese agli atenei: «Un nuovo patto per frenare la fuga» Leggi anche: Gli studenti scendono in piazza: "La scuola sia davvero per tutti" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meteo, previsioni Capodanno 2026: freddo artico in arrivo sull’Italia; George Clooney e sua moglie Amal ottengono la cittadinanza francese; Russia, l’accusa a Kiev: “Ucraina ha attaccato casa di Putin”. Trump: “Molto male”. Iran, la protesta di allarga agli atenei: scendono in piazza gli studenti - Gli studenti universitari iraniani si sono uniti alle manifestazioni in corso contro il governo in Iran, partendo dai loro atenei e scendendo in piazza nella capitale Teheran e a Isfahan ... msn.com

Pezeshkian tende la mano a chi protesta in Iran: "Legittime rivendicazioni, dare ascolto" x.com

Israele ha riconosciuto il Somaliland, provocando le protesta di Iran e Cina e anche le perplessità dell’amministrazione americana. Inchieste Idf su operazioni a Gaza, Libano e Iran - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.