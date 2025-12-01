totti accusato di abbandono di minori il gip si riserva di decidere sulla richiesta di archiviazione

(Adnkronos) – Il gip di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura nel procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La vicenda era nata dalla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si afferma che Totti avrebbe lasciato la figlia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

