Totti accusato di abbandono di minori il gip si riserva di decidere sulla richiesta di archiviazione
(Adnkronos) – Il gip di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura nel procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La vicenda era nata dalla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si afferma che Totti avrebbe lasciato la figlia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Francesco Totti, Procura chiede archiviazione per ex calciatore e Noemi Bocchi L'ex capitano della Roma e la compagna accusato di aver lasciato sola la figlia dell'ex campione - facebook.com Vai su Facebook
Totti, guai per il pupone: accusato di abbandono di minori da Ilary Blasi. Indagata anche la sua compagna Noemi Bocchi Vai su X
Totti accusato di abbandono di minori, il gip si riserva di decidere sulla richiesta di archiviazione - (Adnkronos) – Il gip di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura nel procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abband ... Riporta sassarinotizie.com
Totti, guai per il pupone: accusato di abbandono di minori da Ilary Blasi. Indagata anche la sua compagna Noemi Bocchi - La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento che vede indagato Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Come scrive affaritaliani.it
Abbandono di minori, chiesta l'archiviazione per Totti. Indagata anche Bocchi - Il gip di Roma deciderà il prossimo primo dicembre sull'opposizione avanzata dai legali di Ilary Blasi alla richiesta di archiviazione dell'indagine che vede il suo ex marito, Francesco Totti, ... Segnala ansa.it
Francesco Totti, Noemi Bocchi e l’indagine per abbandono di minori: dall’alibi della tata al video nella casa vuota - Un video nella casa vuota smonterebbe l'alibi di Francesco Totti e Noemi Bocchi fornito dalla tata sul caso dell'abbandono di minori: i pm verso l'archiviazione ... Come scrive fanpage.it
Francesco Totti (Imagoeconomica)Francesco Totti (Imagoeconomica) La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che... - Francesco Totti (Imagoeconomica)Francesco Totti (Imagoeconomica) La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento ... Si legge su msn.com
Abbandono di minori, chiesta archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi - E' stata fissata per il 1° dicembre, davanti al Gup del tribunale di Roma, l'udienza legata alla vicenda giudiziaria che vede indagato ... Lo riporta iltempo.it