Ustica il gip | Anche il governo si pronunci sull’archiviazione

La decisione del giudice dopo la richiesta di uno degli avvocati di parte civile. Lo Stato potrà scegliere se opporsi, affiancando i familiari delle vittime nel chiedere che le indagini non vengano chiuse. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ustica, il gip: “Anche il governo si pronunci sull’archiviazione”

La trasparenza delle istituzioni e del metodo di governo ci distingue dai paesi autocratici delle verita di regime, dei depistaggi e delle fake news. Per questo, sulla strage di #Ustica, l'Italia ha il diritto e il dovere di chiedere la verità ai Paesi nostri amici e alleati. I Vai su Facebook

#Ustica, le opposizioni: non si archivi, serve pressing del governo su Francia e Usa Vai su X

Strage Ustica, slitta udienza su archiviazione/ Gip: “Convocare familiari vittime e Presidenza del Consiglio” - Il gip ha disposto la convocazione dei familiari delle vittime e Presidenza del Consiglio ... Lo riporta ilsussidiario.net

Ustica: Pd-M5S-Avs-Iv-Azione, 'governo si impegni per verità' - Walter Verini e Andrea De Maria del Pd hanno promosso insieme a Marco Pellegrini di M5S, Ilaria Cucchi di Avs, Marco ... Segnala iltempo.it

Strage di Ustica, i familiari delle vittime manifestano contro l’archiviazione: “Il governo faccia di più. Chi è stato? Vogliamo scriverlo” - Duecento persone si sono mobilitate a Bologna per chiedere di non archiviare le indagini sulla Strage di Ustica, dopo che la procura di Roma ha chiesto al gip l’archiviazione dell’ultima inchiesta sul ... Come scrive ilfattoquotidiano.it