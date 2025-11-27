Ustica il gip | Anche il governo si pronunci sull’archiviazione

Repubblica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del giudice dopo la richiesta di uno degli avvocati di parte civile. Lo Stato potrà scegliere se opporsi, affiancando i familiari delle vittime nel chiedere che le indagini non vengano chiuse. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ustica, il gip: "Anche il governo si pronunci sull'archiviazione"

