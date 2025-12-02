La Sezione Quinta del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di una famiglia contro la non ammissione di uno studente con Disturbi Specifici dell'Apprendimento alla classe seconda del liceo scientifico. L'articolo Bocciatura senza PDP è illegittima, il TAR annulla la non ammissione di uno studente con DSA e richiama la scuola all’obbligo normativo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it