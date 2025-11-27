Alunna bocciata con 5 insufficienze decisione legittima anche con PDP Il TAR respinge il ricorso e segnala il difensore per citazioni false generate con IA
Il TAR per la Lombardia, con la sentenza n.33482025, pubblicata lo scorso 21 ottobre, ha respinto il ricorso di una famiglia contro la bocciatura di una studentessa di un liceo musicale, ma il provvedimento apre anche una questione inedita sull'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo forense. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
