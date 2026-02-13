Strisciuglio AD Trenitalia | Potenziata l’assistenza con 1500 persone per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Oltre 1500 nuovi addetti tra autisti e personale di supporto per potenziare l'assistenza di Trenitalia e Busitalia durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della società del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, intervenendo all'inaugurazione della mostra immersiva e itinerante "Dal sogno alla realtà – L'Italia al centro del mondo", promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ospitata nella stazione di Milano Centrale. Accanto al potenziamento dei collegamenti dell'Alta Velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate "treno+bus", Strisciuglio ha dichiarato che Trenitalia ha ulteriormente rafforzato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze di spettatori e atleti, garantendo spostamenti più agevoli e capillari sul territorio, con circa 500 bus di Busitalia al giorno verso le principali destinazioni in tutta Italia.