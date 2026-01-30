Napoli Quartieri Spagnoli trovati orologi di lusso e 80mila euro | denunciata 21enne

La Polizia ha trovato in casa di una 21enne orologi di marca e circa 80mila euro in contanti. Durante un normale controllo nei Quartieri Spagnoli, gli agenti hanno scoperto che la giovane nascondeva orologi di lusso e una grande somma di denaro. La ragazza è stata denunciata.

La Polizia scopre orologi di marchi noti e contanti nascosti in casa durante un controllo nei Quartieri Spagnoli. Una 21enne napoletana è finita nei guai dopo un controllo della Polizia di Stato nei Quartieri Spagnoli. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario l’hanno denunciata per ricettazione. Durante un servizio mirato, i poliziotti hanno effettuato verifiche nella sua abitazione. Nel corso dell’ispezione, hanno scoperto un soppalco ricavato nella cucina dove la giovane aveva nascosto 26 orologi di marchi prestigiosi, un bracciale e quasi 80.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Quartieri Spagnoli, trovati orologi di lusso e 80mila euro: denunciata 21enne Approfondimenti su Quartieri Spagnoli Napoli, 22enne ferito da un colpo di pistola ai Quartieri Spagnoli Un giovane di 22 anni è stato ferito da un colpo di pistola nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in via Santa Maria Ogni Bene. Napoli, accoltellato turista ai Quartieri Spagnoli: 28enne in ospedale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Quartieri Spagnoli Argomenti discussi: Sparatoria ai Quartieri Spagnoli a Napoli: ferito un 22enne. In strada trovati 10 bossoli; Napoli, la guerra dei ragazzi ai Quartieri Spagnoli: esplosi dieci colpi, ferito un giovane; NAPOLI. QUARTIERI SPAGNOLI: 21ENNE DENUNCIATA PER RICETTAZIONE, TROVATI OROLOGI E 80MILA EURO; Si torna a sparare ai Quartieri Spagnoli, 22enne in ospedale: sul posto trovati 10 bossoli. Restyling Largo Maradona, il Comune approva il progetto: sarà area pubblica attrezzata | FOTOLa Giunta comunale di Napoli, su proposta della Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica Laura Lieto, ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso pubbli ... msn.com Napoli sconvolta da nuova sparatoria ai Quartieri Spagnoli, giovane gravissimo e dettagli inquietanti emergono dalle prime indaginiNapoli, torna la paura nelle strade: sparatoria ai Quartieri Spagnoli, ferito un 22enne. Indagini in corsoSpari nella notte ai Quartieri SpagnoliNuov ... assodigitale.it #Napoli- Largo Maradona , Comune approva il progetto: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa area pubblica attrezzata #Ambiente #AreaPubblica #LargoMaradona #Comune #Approvazione #NanoTV - facebook.com facebook From the Quartieri Spagnoli to the Stadio, Napoli vs Chelsea in the Champions League. #UCL #Napoli #Chelsea #groundhopping #liberoguide x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.