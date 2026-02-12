Striscia la Notizia nel casertano | Luca Abete svela il business degli squaglia-Rolex

Questa sera, il tg satirico di Canale 5 dedica un servizio al mercato nero degli orologi di lusso tra Caserta e Napoli. Luca Abete, inviato del programma, svela come funziona il business degli “squaglia-Rolex” e quali sono le ramificazioni della vendita clandestina in queste zone. La puntata mette in evidenza le modalità con cui vengono contrabbandati e rivenduti orologi falsi o rubati, suscitando l’attenzione delle autorità.

Questa sera l'inchiesta sulle reti operative tra due province: 80mila orologi spariti nel mondo in 30 anni per un giro d'affari da 1,3 miliardi di dollari Caserta e Napoli finiscono sotto i riflettori di Striscia la Notizia. Questa sera il tg satirico di Canale 5 manderà in onda un servizio firmato dall'inviato Luca Abete, dedicato al mercato nero degli orologi di lusso e alle sue ramificazioni tra il Casertano e il Napoletano. L'inchiesta punta i riflettori su un business criminale altamente redditizio, alimentato da furti, rapine e successivi canali di ricettazione. Secondo i dati richiamati nel servizio, negli ultimi trent'anni sarebbero circa 80mila gli orologi di lusso spariti nel mondo, per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.

