Stretto in tempesta | voli Ryanair deviati a Catania centinaia di passeggeri bloccati e lunghi trasferimenti via terra
Due voli Ryanair, provenienti da Milano Malpensa e Barcellona, sono stati dirottati all’aeroporto di Catania nella serata di ieri, 12 febbraio 2026. La forte tempesta di vento di maestrale ha impedito l’atterraggio a Reggio Calabria, costringendo gli aerei a fare scalo in Sicilia. Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati, con molti che hanno dovuto affrontare lunghi trasferimenti via terra per raggiungere le loro destinazioni. Disagi e confusione si sono registrati nelle prossime ore, mentre le operazioni di gestione dell’emergenza
Odissea sullo Stretto: Maltempo, Voli Ryanair Deviazioni e Disagi per Centinaia di Passeggeri. Due voli Ryanair, in arrivo da Milano Malpensa e Barcellona, sono stati costretti ad atterrare d’emergenza all’aeroporto di Catania nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, a causa delle forti raffiche di vento di maestrale che hanno reso impossibile l’atterraggio all’aeroporto di Reggio Calabria. L’evento ha causato disagi significativi per centinaia di passeggeri, costretti a proseguire il viaggio via terra con tempi di percorrenza prolungati. La situazione ha riacceso il dibattito sulla vulnerabilità delle infrastrutture calabresi e sulla necessità di investimenti per migliorare la resilienza del sistema aeroportuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
“Centinaia di voli cancellati”. Caos nei cieli, traffico aereo paralizzato: passeggeri bloccati
Nei giorni dell’11 e 12 febbraio 2026, il traffico aereo in Europa si blocca completamente.
Ryanair, a Natale restano a terra migliaia di voli: ecco perché
Argomenti discussi: Allerta Meteo, il Mega-Ciclone Nils sconvolge l’Europa intera: Italia in stato di massima allerta, le prossime 48 ore saranno terribili | MAPPE e DETTAGLI; Allerta Meteo, è allarme per un altro Ciclone violento come Harry in arrivo su Calabria e Sicilia: previsioni spaventose | DETTAGLI.
Maltempo, dirottati a Catania i due voli Ryanair che dovevano atterrare a Reggio: odissea per centinaia di passeggeriDue voli Ryanair in arrivo questa sera all’Aeroporto di Reggio Calabria, provenienti da Milano Malpensa e Barcellona, sono stati costretti a deviare verso Catania. L’atterraggio è stato reso impossibi ... strettoweb.com
Maltempo sullo Stretto, voli in arrivo da Barcellona e Malpensa dirottati a CataniaLe avverse condizioni meteo che stanno interessando l’area dello Stretto hanno causato disagi anche al traffico aereo. Due voli diretti all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, provenienti ris ... reggiotv.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.