Stretto in tempesta | voli Ryanair deviati a Catania centinaia di passeggeri bloccati e lunghi trasferimenti via terra

Due voli Ryanair, provenienti da Milano Malpensa e Barcellona, sono stati dirottati all’aeroporto di Catania nella serata di ieri, 12 febbraio 2026. La forte tempesta di vento di maestrale ha impedito l’atterraggio a Reggio Calabria, costringendo gli aerei a fare scalo in Sicilia. Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati, con molti che hanno dovuto affrontare lunghi trasferimenti via terra per raggiungere le loro destinazioni. Disagi e confusione si sono registrati nelle prossime ore, mentre le operazioni di gestione dell’emergenza

Odissea sullo Stretto: Maltempo, Voli Ryanair Deviazioni e Disagi per Centinaia di Passeggeri. Due voli Ryanair, in arrivo da Milano Malpensa e Barcellona, sono stati costretti ad atterrare d’emergenza all’aeroporto di Catania nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, a causa delle forti raffiche di vento di maestrale che hanno reso impossibile l’atterraggio all’aeroporto di Reggio Calabria. L’evento ha causato disagi significativi per centinaia di passeggeri, costretti a proseguire il viaggio via terra con tempi di percorrenza prolungati. La situazione ha riacceso il dibattito sulla vulnerabilità delle infrastrutture calabresi e sulla necessità di investimenti per migliorare la resilienza del sistema aeroportuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nei giorni dell’11 e 12 febbraio 2026, il traffico aereo in Europa si blocca completamente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Allerta Meteo, il Mega-Ciclone Nils sconvolge l’Europa intera: Italia in stato di massima allerta, le prossime 48 ore saranno terribili | MAPPE e DETTAGLI; Allerta Meteo, è allarme per un altro Ciclone violento come Harry in arrivo su Calabria e Sicilia: previsioni spaventose | DETTAGLI.

Maltempo, dirottati a Catania i due voli Ryanair che dovevano atterrare a Reggio: odissea per centinaia di passeggeriDue voli Ryanair in arrivo questa sera all’Aeroporto di Reggio Calabria, provenienti da Milano Malpensa e Barcellona, sono stati costretti a deviare verso Catania. L’atterraggio è stato reso impossibi ... strettoweb.com

Maltempo sullo Stretto, voli in arrivo da Barcellona e Malpensa dirottati a CataniaLe avverse condizioni meteo che stanno interessando l’area dello Stretto hanno causato disagi anche al traffico aereo. Due voli diretti all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, provenienti ris ... reggiotv.it