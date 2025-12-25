Ryanair a Natale restano a terra migliaia di voli | ecco perché
La più grande compagnia aerea low cost d'Europa, Ryanair, per un giorno all'anno non pensa soltanto al fatturato ma alla tradizione del giorno di Natale che vuol dire famiglia e riposo. Per questo motivo, tutti i suoi aerei (Boeing o Airbus che siano) rimangono fermi a terra per almeno (ma anche oltre) 24 ore. Quali sono le ragioni. Nelle 24 ore del 25 dicembre, quindi, nessuno potrà vedere nei cieli o sui siti specializzati dell'aviazione civile aerei della flotta di Ryanair: dagli oltre tremila voli giornalieri in media o zero del giorno di Natale. L'ultimo è decollato alla vigilia di Natale per coprire la tratta tra Kerry e Dublino, due località della stessa nazione, e il prossimo a decollare dopo lo stop odierno sarà quello delle ore 6 del mattino del 26 dicembre dalla capitale della Bulgaria, Sofia, a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Natale a terra per Ryanair: perché la più grande low cost d’Europa non vola il 25 dicembre?
Leggi anche: Perché Ryanair sta per sospendere alcuni voli in Europa
Perché Ryanair non vola mai il giorno di Natale; Sciopero nazionale trasporto aereo oggi 17 dicembre: orari e voli garantiti.
Ryanair, a Natale restano a terra migliaia di voli: ecco perché - Il giorno del 25 dicembre non è (mai) operativo nessun volo della compagnia Ryanair: tutti gli aerei fermi a terra, quali sono le motivazioni e cosa succede con i ricavi ... ilgiornale.it
Ryanair is halting all flights for Christmas: over 3.000 departures suspended in Europe. Here's why. - cost irlandese sospende tutti i voli il 25 dicembre: nessun biglietto è acquistabile, né sui siti di viaggio né sul portale ufficiale, indipendentemente dalla destinazione ... firstonline.info
Perché Ryanair non vola mai il giorno di Natale - C'è chi lega questa abitudine alla componente cattolica dell'Irlanda, ma in realtà la domanda sotto le feste è troppo bassa per poter gestire la flotta in maniera davvero redditizia ... cdt.ch
Natale a terra per Ryanair: perché la più grande low cost d’Europa non vola il 25 dicembre x.com
Poi anche Ristretto Italiano festeggerà. Intanto il menu della vigilia: Ryanair, maxi-stangata di Natale Palazzo Chigi tra regali di lusso e musi lunghi Meloni tra Bruxelles e MAGA L'oro, da “bene rifugio” a arma geostrategica Italia vista dalla BBC: - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.