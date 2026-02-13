Strade rurali sbloccati 500mila euro per 26 Comuni sanniti | l’annuncio di Pellegrino Mastella

Pellegrino Mastella ha annunciato che sono stati sbloccati 500mila euro per 26 Comuni nel Sannio, dopo mesi di attese. La cifra servirà a migliorare le strade rurali, spesso danneggiate e poco mantenute. In particolare, i fondi permetteranno di sistemare tratti di strada che collegano le frazioni alle zone più principali, facilitando gli spostamenti quotidiani. Questo intervento mira a rendere più sicuri e percorribili i percorsi che attraversano le aree meno urbanizzate della provincia.

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivano risorse attese da tempo per la viabilità al servizio delle aree rurali del Sannio. L'assessore alle Politiche agricole Maria Carmela Serluca ha comunicato al consigliere regionale sannita Pellegrino Mastella lo sblocco di fondi pari a 500mila euro destinati al miglioramento della rete viaria nelle aree campane, con un focus significativo sui territori interni della provincia di Benevento. I finanziamenti interesseranno 26 Comuni sanniti: Pesco Sannita, Foiano Valfortore, Castelfranco in Miscano, Colle Sannita, Reino, Montefalcone Valfortore, Circello, Castelpagano, Casalduni, San Giorgio la Molara, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Cusano Mutri, San Bartolomeo in Galdo, Morcone, Paduli, Ginestra degli Schiavoni, Cerreto Sannita, Castelvetere Valfortore, Pietraroja, Apollosa, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte e Baselice.