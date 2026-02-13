Finanziamenti ai comuni campani | pubblicata la graduatoria per le strade rurali

Il Comune di Casalduni ha ottenuto un finanziamento di 500.000 euro per ristrutturare le strade rurali, dopo la pubblicazione della graduatoria del bando SRD07 che premia gli investimenti in infrastrutture agricole e sviluppo socioeconomico nelle aree rurali della Campania.

L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 29.693.969,88 euro e consentirà di finanziare 61 interventi in un pari numero di comuni della Campania. Il percorso amministrativo ha dunque generato la costruzione di un consistente patrimonio di progetti esecutivi già pronti, a disposizione delle amministrazioni locali. La graduatoria provvisoria, approvata con Decreto Dirigenziale n. 48 del 12 febbraio 2026, è disponibile sul portale Agricoltura della Regione Campania e sul numero in uscita del Bollettino ufficiale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

È stata pubblicata la graduatoria del bando SRD07, che assegna finanziamenti ai comuni campani per migliorare le strade rurali, e tra i vincitori figura il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, che ha ottenuto il massimo contributo di 500mila euro per la riqualificazione delle strade di collegamento tra i quartieri periferici.

La Calabria investe quasi 37 milioni di euro per rafforzare le infrastrutture e i servizi nei Comuni rurali, nell’ambito dell’intervento Srd07 della nuova programmazione rurale 20232027.

