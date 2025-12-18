Messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le provinciali Montallegro-Cattolica Eraclea | aggiudicati i lavori

Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza dei ponti e viadotti lungo la provinciale Montallegro-Cattolica Eraclea, garantendo interventi di manutenzione fondamentali per la sicurezza stradale e la sicurezza dei cittadini. Tali interventi, promossi dal Libero consorzio comunale di Agrigento, rafforzano l’impegno verso infrastrutture più sicure e affidabili sulla strada provinciale 29 Montallegro-Raffadali.

Previsti nuovi interventi di manutenzione da parte del Libero consorzio comunale di Agrigento sulla strada provinciale 29 Montallegro-Raffadali. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo entrambi i tratti, ovvero le provinciali 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea.

