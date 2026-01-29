Territorio fragile e dissesto l’allarme del Cartello sociale Servono prevenzione e risorse adeguate basta interventi frammentari

La provincia di Agrigento vive una situazione difficile a causa di dissesti e cedimenti del terreno. Il Cartello sociale della zona lancia un appello alle istituzioni: servono interventi più coordinati e risorse adeguate per prevenire i danni e proteggere le comunità. La richiesta arriva anche dall’associazione Mareamico, che denuncia interventi frammentari e insufficienti.

Il Cartello sociale della provincia di Agrigento fa proprio l’appello lanciato dall’associazione Mareamico e richiama con forza l’attenzione delle istituzioni sui gravi fenomeni di cedimento e dissesto che interessano ampie porzioni del territorio siciliano.Non solo le aree costiere, ma anche.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

