Dicembre tragico sulle strade Bettoni | Servono interventi urgenti per renderle più sicure

Il mese di dicembre si è rivelato uno dei più tragici sulla rete stradale italiana, con un incremento preoccupante di incidenti e vittime. Bettoni lancia l’allarme: è urgente intervenire per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi e proteggere cittadini e automobilisti. La situazione richiede azioni immediate e strategie efficaci per evitare che questa tendenza si ripeta.

Quelli appena lasciati alle spalle sono stati tra i più critici e tragici per numero di vittime sulle strade italiane. Durante l’ultimo weekend del 13-14 dicembre 20 morti, 2 in più del precedente. Ma nei primi giorni di questa settimana l’elenco si è purtroppo allungato. Lunedì, in due investimenti hanno perso la vita due giovanissimi in circostanze analoghe. A Santarcangelo di Romagna (Rimini) è deceduta una studentessa di 18 anni che viaggiava con una compagna sul sedile posteriore, rimasta ferita: erano dirette a scuola, sono finite contro un’auto. A Pozzuoli un ragazzo di 16 anni, con un compagno di 15, stavano raggiungendo in scooter un punto di ritrovo per partire in gita: ad una curva sono finiti contro un’auto, morto il guidatore, ferito l’amico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Dicembre tragico sulle strade urgono interventi urgenti e strutturali per renderle più sicure Leggi anche: "Il ponte sull'Enza non può più aspettare, servono interventi urgenti e concreti" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dicembre tragico sulle strade, Bettoni: “Servono interventi urgenti per renderle più sicure” - “Come ACI di Bergamo non ci stanchiamo di richiamare alla responsabilità e da anni – è il richiamo del presidente Valerio Bettoni – stiamo conducendo una campagna di sensibilizzazione" ... bergamonews.it

