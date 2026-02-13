Strade a rischio verifiche di Carnevali

Strade a rischio, verifiche di Carnevali. Il presidente della Provincia, Fabrizio Carnevali, si è recato a Marzocca con rappresentanti della Uil per controllare di persona lo stato delle strade della valle del Misa, dopo le segnalazioni di residenti e le richieste di intervento arrivate da alcuni enti locali. Nei sopralluoghi, Carnevali ha osservato criticità evidenti nei lavori in corso e ha preso nota delle aree più a rischio di cedimento o di pericolo imminente.

Il presidente della Provincia a Marzocca con la Uil. Carnevali ha effettuato diversi sopralluoghi nei giorni scorsi nei cantieri della valle del Misa per verificare le problematiche che gli sono state segnalati da residenti, ma anche dagli Enti stessi e dai sindacati. Il presidente ha incontrato anche una delegazione della Uil composta da Pasquale Bencivenga e Maurizio Cionfrini. L’incontro è stato utile per portare all’attenzione del presidente Carnevali la pericolosità del tratto di Strada Provinciale n. 31 Castellaro-Marzocca, che da Montignano raggiunge Marzocca incrociando, dopo un semaforo, la S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade a rischio, verifiche di Carnevali Piano neve . Verifiche sulle strade Il piano neve prevede verifiche regolari delle strade per garantire sicurezza e fluidità del traffico. Falsissimo a rischio chiusura: ora Agcom ha iniziato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona Agcom ha avviato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. Contenuti correlati Argomenti discussi: Strade a rischio, verifiche di Carnevali; Campagna di richiamo TAKATA: verifica se il tuo veicolo è coinvolto; Maltempo, Corapi lancia l’allarme: Viabilità a rischio, servono verifiche sui costoni; Non solo autovelox: a rischio stop anche Tutor e Telelaser sulle strade italiane. Maltempo, Corapi lancia l’allarme: Viabilità a rischio, servono verifiche sui costoni fotoIl presidente dell’associazione I Quartieri Catanzaresi chiede controlli strutturali e monitoraggio costante per tutelare l’incolumità dei residenti ... catanzaroinforma.it Piano neve . Verifiche sulle stradePunti di stoccaggio e, all’occorrenza, varchi per l’inversione di marcia se non si potesse proseguire. Sono previsti nel nuovo Piano Neve 2026 approvato dal prefetto di Lecco Paolo Ponta. Nel Piano, ... ilgiorno.it "Il sindaco ha chiesto ai cittadini di “evitare viali alberati e strade esposte al rischio di cadute di arbusti”....” - facebook.com facebook Erosione delle coste, a rischio San Vito e Lama: le mareggiate scavano sotto due strade tarantine x.com