Falsissimo a rischio chiusura | ora Agcom ha iniziato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona

Agcom ha avviato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. L’Autorità vuole capire se il contenuto del canale rispetta le regole del TUSMA, il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi, che anche gli influencer devono seguire. L’indagine potrebbe portare alla chiusura del canale, se verranno riscontrate violazioni.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta controllando il canale online “Falsissimo” dopo alcune segnalazioni.

Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni riguardanti un secondo esposto presentato contro Signorini, anche se al momento le indagini ufficiali riguardano esclusivamente Antonio Medugno, ex partecipante di Uomini e Donne.

