piano neve verifiche sulle strade

Il piano neve prevede verifiche regolari delle strade per garantire sicurezza e fluidità del traffico. Sono individuati punti di stoccaggio e, in caso di necessità, vengono allestiti varchi per l’inversione di marcia, consentendo agli utenti di riprendere il percorso in sicurezza. Queste misure assicurano un intervento tempestivo e ordinato in presenza di neve o ghiaccio, mantenendo le arterie principali aperte e accessibili.

Punti di stoccaggio e, all'occorrenza, varchi per l'inversione di marcia se non si potesse proseguire. Sono previsti nel nuovo Piano Neve 2026 approvato dal prefetto di Lecco Paolo Ponta. Nel Piano, che potrebbe magari essere "battezzato" durante le imminenti Olimpiadi, sono individuate aree di filtraggio dove gli agenti della Polizia stradale e gli altri operatori delle forze dell'ordine verificheranno se automobilisti e soprattutto camionisti in caso di neve e ghiaccio viaggino con catene o pneumatici invernali montati: chi non li ha, verrà dirottato verso apposite zone di sosta per provvedere oppure per fermarsi.

