Carta d' identità cartacea tra meno di 8 mesi non sarà più valida | open day per adeguarsi alla versione elettronica

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea perderà definitivamente validità, indipendentemente dalla data di scadenza. Per facilitare la transizione alla versione elettronica, sono organizzati open day informativi e servizi di assistenza, permettendo ai cittadini di adeguarsi senza inconvenienti a questa importante novità normativa.

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. Con l’entrata in vigore del Regolamento Ue 20191157, per continuare a disporre di un documento valido servirà la Cie, la carta di identità elettronica. Per. Agrigentonotizie.it

