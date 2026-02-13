Spielberg ricorda Van Der Beek | donazione di 25mila dollari per la famiglia e i sei figli dell’attore scomparso

Steven Spielberg ha donato 25.000 dollari alla famiglia di James Van Der Beek, che ha perso l’attore il 13 febbraio 2026 a 48 anni dopo una lunga lotta contro il tumore al colon-retto, lasciando sei figli piccoli.

Spielberg dona 25mila dollari alla famiglia di James Van Der Beek. Steven Spielberg ha donato 25.000 dollari alla raccolta fondi GoFundMe aperta per sostenere la famiglia di James Van Der Beek, l’attore scomparso il 13 febbraio 2026 all’età di 48 anni dopo una battaglia contro il tumore al colon-retto. La generosa donazione del regista premio Oscar si aggiunge ai oltre 2 milioni di dollari già raccolti per la moglie Kimberly Van Der Beek e i loro sei figli, gravati da ingenti spese mediche e dall’incertezza sul futuro. Una perdita improvvisa e una risposta corale. La scomparsa di James Van Der Beek ha scosso la comunità di Hollywood e i fan della serie televisiva “Dawson’s Creek”, dove l’attore ha interpretato il ruolo di Dawson Leery.🔗 Leggi su Ameve.eu

