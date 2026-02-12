Tv | Hollywood piange James Van Der Beek

Hollywood piange la scomparsa di James Van Der Beek. L’attore, famoso per aver interpretato Dawson Leery in

23.00 Hollywood piange la scomparsa di James Van Der Beek, indimenticabile protagonista della serie cult "Dawson's Creek" nel ruolo di Dawson Leery per 6 stagioni, segnando una intera generazione. E' morto all'età di 48 anni, dopo una dura battaglia contro un tumore al colon al terzo stadio. A darne la notizia la moglie, Kimberly Brook, con un commovente messaggio pubblicato sul profilo Instagram dell'attore. Padre di sei figli, Van Der Beek aveva rivelato nel novembre 2024 di aver ricevuto la diagnosi nell'agosto 2023.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'attore statunitense James Van Der Beek, diventato famoso con il ruolo di Dawson in "Dawson's Creek", è morto a 48 anni.

La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo.

