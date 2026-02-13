Stellantis avanti su elettrificazione ma allarga l’offerta sul diesel

Stellantis ha annunciato di voler aumentare la gamma di veicoli diesel, anche mentre accelera sulla produzione di auto elettriche. La decisione deriva dalla volontà di offrire più opzioni ai clienti, che spesso preferiscono ancora motori tradizionali. Per esempio, il gruppo ha introdotto nuovi modelli con motori diesel nelle concessionarie italiane nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – Anche se "Stellantis è pienamente impegnata nell'elettrificazione" la nuova strategia del gruppo è "pienamente concentrata sull'offrire libertà di scelta ai propri clienti, dando loro ciò che desiderano e ciò di cui hanno bisogno". In questo senso al fianco dell'attuale offerta di motori diesel nel suo portafoglio prodotti il gruppo annuncia "l'ampliamento della nostra

Il gruppo Stellantis ha deciso di ampliare la gamma di veicoli diesel, a causa della crescente domanda di modelli più economici e pratici.

