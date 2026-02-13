**Stellantis | allarga offerta diesel ma non rinuncia a elettrificazione**

Il gruppo Stellantis ha deciso di ampliare la gamma di veicoli diesel, a causa della crescente domanda di modelli più economici e pratici. La scelta arriva mentre l’azienda continua a investire nell’elettrico, ma vuole mantenere opzioni diversificate per i clienti. In un mercato in evoluzione, Stellantis punta a soddisfare le diverse esigenze delle persone, senza rinunciare alla spinta verso la mobilità sostenibile.

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - Anche se "Stellantis è pienamente impegnata nell'elettrificazione" la nuova strategia del gruppo è "pienamente concentrata sull'offrire libertà di scelta ai propri clienti, dando loro ciò che desiderano e ciò di cui hanno bisogno". In questo senso al fianco dell'attuale offerta di motori diesel nel suo portafoglio prodotti il gruppo annuncia "l'ampliamento della nostra offerta di propulsori" a gasolio. Lo comunica il gruppo, in risposta a un articolo dell'agenzia Reuters che riferisce di una "silenziosa resurrezione" delle versioni diesel di almeno sette modelli di auto e furgoni in tutta Europa, "abbandonando i veicoli elettrici".

