Stella di Bronzo a Rino Baron | il ciclismo padovano premiato dal Coni

A Due Carrare consegnata la Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Rino Baron, storico dirigente ciclistico padovano e promotore della Nations’ Cup Junior, durante la cerimonia delle Eccellenze Sportive del Coni Veneto La sala dei “Carraresi” di Due Carrare ha ospitato nei giorni scorsi la cerimonia delle Eccellenze Sportive promossa dal CONI Veneto, appuntamento dedicato alle Benemerenze e ai riconoscimenti per dirigenti, tecnici e protagonisti dello sport regionale. Tra i premiati, per il ciclismo, il padovano Rino Baron, insignito della “Stella di Bronzo al Merito Sportivo”, uno dei riconoscimenti conferiti dal Coni a chi si distingue per impegno e risultati nel corso di una lunga attività.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Comitato Italiano Paralimpico premia Massimiliano Evangelisti con la Stella di bronzo al valore, riconoscimento che celebra il suo impegno come delegato Cip 21-24 di Forlì-Cesena.

Massimiliano Milozzi, presidente provinciale del Coni di Chieti, si è dimesso dopo la controversa premiazione degli ultras durante la “Festa dello Sport”.

Milano Cortina, vince il bronzo nel biathlon e confessa tradimento della fidanzata in tv(Adnkronos) - Lacrime in diretta tv, non solo per la medaglia di bronzo appena vinta nel biathlon a Milano Cortina. Grande stupore ad Anterselva quando la stella norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha ... msn.com

Stella di Bronzo alla U.S. Formiginese: riconoscimento al ciclismo emilianoLa U.S. Formiginese riceve la Stella di Bronzo dal Coni per il contributo al ciclismo, celebrando 50 anni di storia. Nel tradizionale appuntamento del Coni regionale presieduto da Andrea Dondi a ... ilrestodelcarlino.it

