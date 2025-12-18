Dal Comitato italiano paralimpico la Stella di bronzo a Massimiliano Evangelisti presidente di Ridetowin
Il Comitato Italiano Paralimpico premia Massimiliano Evangelisti con la Stella di bronzo al valore, riconoscimento che celebra il suo impegno come delegato Cip 21-24 di Forlì-Cesena. Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Ride to Win, Evangelisti si distingue per la dedizione e la passione nel promuovere lo sport e l’inclusione. Un riconoscimento che testimonia il suo ruolo fondamentale nel panorama paralimpico italiano.
Stella di bronzo al valore come delegato Cip 21-24 di Forlì-Cesena per Massimiliano Evangelisti, presidente dell'Associazione culturale sportiva dilettantistica (Ascd) Ride to win. Il riconoscimento viene dal Cip, Comitato italiano paralimpico che venerdì 12 dicembre lo ha consegnato al.
