Statistiche e aggiornamenti dalla semifinale di Copa del Rey

Il Barcellona si prepara a sfidare l’Atletico Madrid giovedì sera nella semifinale di Copa del Rey, con l’obiettivo di conquistare un buon risultato all’andata e avvicinarsi alla finale, mentre i blaugrana puntano tutto sulla presenza di Lewandowski in attacco, che ha già segnato 12 gol in questa competizione.

2026-02-13 00:04:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Barcellona si dirigerà giovedì contro l’Atletico Madrid cercando di ottenere un vantaggio all’andata nella semifinale di Copa del Rey per tornare al Camp Nou. Il Barça è il campione in carica dopo la controversa vittoria sul Real Madrid nella finale della scorsa stagione. E si presentano alla sfida contro gli uomini di Diego Simeone da favoriti di misura. I catalani hanno vinto 17 delle ultime 18 partite in tutte le competizioni, inclusa la vittoria casalinga per 3-0 di sabato sul Real Maiorca. L’Atletico è sempre un’opposizione ostinata, ma si trova a 13 punti dal Barça nella Liga.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L'anteprima della partita tra Talavera e Real Madrid, in programma all’Estadio El Prado, offre uno sguardo alle formazioni e alle statistiche principali.

Il Barcellona ha battuto l’Albacete nei quarti di Copa del Rey e si è guadagnato la semifinale.

