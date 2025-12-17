formazioni statistiche anteprima della copa del rey

L'anteprima della partita tra Talavera e Real Madrid, in programma all’Estadio El Prado, offre uno sguardo alle formazioni e alle statistiche principali. Xabi Alonso ha dichiarato che il Real Madrid si presenta mentalmente preparato per questa sfida, che si inserisce nel contesto della Copa del Rey 2025. Ecco tutto ciò che c'è da sapere in vista dell'incontro.

Xabi Alonso afferma che il Real Madrid è mentalmente pronto per affrontare il Talavera all'Estadio El Prado da 4.200 posti nei sedicesimi di finale di Copa del Rey mercoledì. "Sappiamo che la coppa è una competizione speciale", ha detto Alonso, la cui squadra ha vinto per la seconda volta in sei partite di Liga vincendo 2-1 in casa dell'Alaves domenica. "Ti dà l'opportunità di giocare contro squadre con cui non hai mai giocato prima. Ma è anche una competizione in cui ci sono grandi sorprese e noi entriamo in partita con rispetto e preparazione.

