Sparatoria nel campus della South Carolina State University | due vittime e un ferito

Un uomo ha aperto il fuoco nel campus della South Carolina State University, causando due vittime e un ferito, probabilmente a causa di una lite tra studenti che è degenerata improvvisamente.

Il bilancio dell'attacco. È di due morti e un ferito il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta all'interno del campus della South Carolina State University. La notizia è stata riportata dalla CBS, citando informazioni ufficiali diffuse dall'ateneo. Secondo quanto comunicato dall'università, l'episodio ha provocato la morte di due persone e il ferimento di una terza, ma al momento non sono stati resi noti i nomi delle vittime. L'isolamento del campus e il luogo della sparatoria. In un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, l'università ha spiegato che intorno alle 21:15 di giovedì è stato disposto l'isolamento del campus in seguito alla sparatoria.

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, negli Usa, probabilmente legata a una lite tra vicini che è degenerata improvvisamente.

Una sparatoria nel campus dell’Università del South Carolina, alla South Carolina State University, ha lasciato due persone morte e una ferita grave.

