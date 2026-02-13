Statale 586 auto in pericolo a Mezzanego | vigili del fuoco recuperano il veicolo con argani manuali Nessun ferito

A Mezzanego, sulla Statale 586, i vigili del fuoco hanno recuperato un’auto rimasta in bilico su un pendio ripido, usando argani manuali per evitare che scivolasse ulteriormente. L’incidente è avvenuto giovedì 12 febbraio 2026, quando il veicolo, per cause ancora da accertare, si è fermato in una posizione pericolosa, mettendo in rischio chi ha tentato di recuperarlo. Fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Auto in bilico sulla Statale 586: l'intervento dei vigili del fuoco evita il peggio a Mezzanego. Un'automobile è finita in una situazione di pericolo a Mezzanego, in provincia di Genova, giovedì 12 febbraio 2026. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti per recuperare il veicolo, rimasto in bilico sul ciglio della strada in località Valcarnella, utilizzando argani meccanici manuali. L'incidente non ha fortunatamente causato feriti al conducente. Dinamica dell'incidente e intervento dei soccorsi. L'incidente è avvenuto sulla Statale 586, un'arteria stradale che collega diversi comuni della provincia di Genova.