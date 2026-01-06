Incidente a Lampedusa auto finisce in mare | vigili del fuoco recuperano il mezzo
Nella notte a Lampedusa, un’auto è finita in mare lungo il lungomare di Guitgia. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il veicolo e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha coinvolto un mezzo che, per cause ancora in fase di verifica, è finito nel tratto di acqua vicino alla costa. Nessuna persona è rimasta ferita.
Incidente nella notte a Lampedusa, dove un’auto è finita in acqua mentre percorreva il lungomare in direzione Guitgia. A bordo della vettura, una Citroën C3, si trovavano alcuni giovani.Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe perso il controllo all’altezza di una curva, poco prima del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
