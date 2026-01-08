Auto in fiamme a Poppi intervengono i Vigili del Fuoco | veicolo messo in sicurezza

Oggi a Poppi, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in via Roma. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza il veicolo e prevenire ulteriori rischi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, è intervenuta nella mattinata di oggi nel comune di Poppi, in via Roma, per l'incendio di un'autovettura. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno interessato l'intero vano motore e parte dell'abitacolo interno del mezzo. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere l'incendio e di mettere in sicurezza il veicolo, alimentato a GPL, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti nella zona. Non si segnalano feriti. Sul posto sono stati effettuati i controlli necessari per garantire la completa sicurezza dell'area.

