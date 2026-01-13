Startlist staffetta femminile biathlon Ruhpolding 2026 | orario tv streaming quartetti in gara

La startlist della staffetta femminile di Ruhpolding 2026, in programma mercoledì 14 gennaio alle 14.30, fornisce i dettagli sui quartetti in gara. L’evento, valido per la Coppa del Mondo di biathlon, sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. Di seguito, le informazioni su orario, canali e le squadre che parteciperanno alla competizione.

Mercoledì 14 gennaio (ore 14.30) si disputerà la staffetta femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. Inizia il lungo fine settimana nella località tedesca con una tradizionale prova a squadre di genere: quattro frazioni da sei chilometri e due passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi), tre ricariche a disposizione per ogni serie al tiro, ogni errore successivo si pagherà con un giro di penalità. Dopo aver saltato il weekend di Oberhof, torneranno in scena Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi: l'Italia tornerà così ad avere a disposizione le sue due stelle, inserite rispettivamente in seconda e in quarta frazione.

