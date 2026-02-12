I carabinieri di Lodi e Codogno hanno ricevuto due valigette con kit audio-video per le audizioni protette di donne e minori vittime di violenza. I dispositivi permetteranno di ascoltare e filmare le persone coinvolte in modo più sicuro, riducendo i rischi e garantendo una maggiore tutela. L’iniziativa mira a migliorare le procedure e a offrire un ambiente più confortevole e sicuro durante le testimonianze. La consegna delle valigette rappresenta un passo concreto per rafforzare l’assistenza alle vittime.

Lodi, 12 febbraio 2026 – "Una stanza tutta per sé" . portatile: è questo il cuore dell’iniziativa che ieri ha portato alla consegna di due valigette attrezzate per audizioni protette, destinate alla Compagnia dei Carabinieri di Lodi e alla Compagnia di Codogno. Tutto nell’ambito del progetto nazionale promosso da Soroptimist International d’Italia, per il contrasto alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime vulnerabili e che già aveva permesso di inaugurare una stanza protetta nelle caserme di Lodi e Codogno. Le valigette per audizioni protette. Le valigette, d otate di kit informatico audio-video per la verbalizzazione e la registrazione delle denunce (con microcamera nascosta nell'altoparlante e moderno Pc portatile), consentono alle Forze dell’Ordine di raccogliere le testimonianze anche fuori dagli uffici istituzionali, in contesti più protetti e rassicuranti: pronto soccorso, scuole o altri luoghi idonei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza su donne e minori, audizioni protette (quasi) ovunque: due valigette con un kit informatico audio-video ai carabinieri di Lodi e Codogno

Approfondimenti su Lodi Codogno

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lodi Codogno

Argomenti discussi: Il nuovo spot della campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne; Blog | Violenza sulle donne, quando i figli salvano le madri - Alley Oop; Violenza donne, Mori: Conferenza democratiche aderisce a mobilitazione contro Pdl Bongiorno; Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Violenza su donne e minori, audizioni protette (quasi) ovunque: due valigette con un kit informatico audio-video ai carabinieri di Lodi e CodognoNell’ambito del progetto Soroptimist Una stanza tutta per sé: servono per raccogliere denunce in ambienti meno istituzionali e tutelare le vittime ... ilgiorno.it

Violenza sulle donne, Nave: Coinvolgere giovani generazioni nella battaglia culturale(Teleborsa) - Per combattere la violenza sulle donne servono manovre giuste. A partire dal cambiamento culturale della nostra comunità. Non siamo ancora capaci di abbracciare il principio liberale de ... finanza.repubblica.it

La violenza maschile contro le donne deve finire. È l’obiettivo della campagna One Billion Rising, che abbiamo deciso di abbracciare come parlamentari di opposizione, e deve essere l’obiettivo della nostra società. La legge sul consenso è un passo fondame facebook

Violenza sulle donne, proposta di legge in Puglia per l'assistenza alle vittime - News x.com