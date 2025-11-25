Donne vittime di violenza inaugurata a Lecco una sala per audizioni protette

Lecco ha la sua sala per audizioni “protette” in cui donne vittime di violenza possono denunciare i casi alle forze dell'ordine.È stata inaugurata oggi alla Questura di Lecco, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la stanza realizzata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tgr Rai FVG. . 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Siamo andati a Cattinara a vedere come funziona la prima risposta alle vittime che si presentano in ospedale. I dettagli qui: https://bit.ly/48he68a - facebook.com Vai su Facebook

DONNE VITTIME DI VIOLENZA – CONGEDO E REDDITO DI LIBERTÀ Per le lavoratrici dipendenti, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, sono previsti percorsi di protezione cgilmodena.it/?p=104420 @Patronato_Inca @cgilnazionale @ERC Vai su X

Violenza su donne, panchina rossa inaugurata all'Auditorium Parco della Musica di Roma - La cupola della sala Sinopoli illuminata con la frase di Alda Merini, 'Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne'. Segnala adnkronos.com

Donne vittime di violenza, inaugurata a Lecco una sala per "audizioni protette" - Taglio del nastro questa mattina in Questura grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e Soroptimist Lecco e Merate: è parte del progetto "Una stanza tutta per sé" ... Secondo leccotoday.it

Al policlinico di Foggia percorso rosa per vittime violenza - Una stanza che accoglie e protegge le donne vittime di violenza all'interno del percorso rosa del policlinico di Foggia. Secondo ansa.it