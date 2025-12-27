Stankovi? Inter il futuro del giocatore è tutto da scrivere | Sogna di vincere in nerazzurro come papà
Inter News 24 Stankovi? Inter, stagione da protagonista al Bruges e decisione imminente: tra recompra, mercato europeo e il legame speciale con i colori nerazzurri. Dove sarà il futuro di Aleksandar Stankovi?? Il centrocampista serbo, ex capitano della Inter Primavera, sta vivendo una stagione di altissimo livello con il Club Brugge, al punto da attirare l’attenzione di mezza Europa. L’ Inter osserva con grande interesse: la clausola di recompra è attiva e a breve il club dovrà prendere una decisione strategica. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prestazioni offerte in Belgio hanno acceso diversi fari internazionali sul classe 2005. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Aleksandar Stankovic, altra prova da protagonista in Belgio per il giocatore dell’Inter
Leggi anche: Napoli nel caos, il futuro di Conte è tutto da scrivere
Moretto: “Mezza Europa su Stankovic: Italia, Premier e Germania. Ma l’Inter…”; Inter, che andamento per i 6 giocatori in prestito? Da Pavard a Stankovic, tutto su presente e futuro; Da Pavard a Asllani passando per Stankovic: il punto sui 6 giocatori dell'Inter in prestito; Inter: tutto su Norton-Cuffy, ma per convincere il Genoa servono 20 milioni.
Gds – Tottenham e Arsenal su Stankovic. Inter non ha deciso: se lo vende… - Il centrocampista, ex capitano della Primavera dell'Inter, sta esaltando con le prestazioni ... msn.com
In Serbia – Stankovic sarà un top, ormai non ci sono dubbi. Inter lo rivenderà? Già girano voci… - Il centrocampista è ormai considerato uno dei migliori prospetti in circolazione e alcune big lo hanno messo nel mirino ... msn.com
Stankovic brilla in Belgio, ma quando torna? Inter, il piano per riavere il Calha del futuro - riscattarlo fra l'estate prossima e quella successiva, la dirigenza nerazzurra osserva interessata. msn.com
Chivu: "Aleksandar Stankovic può avere un futuro all'Inter Sono felicissimo per lui, sono il primo - facebook.com facebook
Chivu a Fcinter1908: "Stankovic può avere un futuro all'Inter Sono felicissimo per lui, sono il primo tifoso di Stankovic insieme al padre. Lo conosco fin da piccolo, ho avuto la fortuna di allenarlo, gli ho trasmesso i valori del mondo del calcio. Ha intrapreso que x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.