Stankovi? Inter il futuro del giocatore è tutto da scrivere | Sogna di vincere in nerazzurro come papà

Inter News 24 Stankovi? Inter, stagione da protagonista al Bruges e decisione imminente: tra recompra, mercato europeo e il legame speciale con i colori nerazzurri. Dove sarà il futuro di Aleksandar Stankovi?? Il centrocampista serbo, ex capitano della Inter Primavera, sta vivendo una stagione di altissimo livello con il Club Brugge, al punto da attirare l’attenzione di mezza Europa. L’ Inter osserva con grande interesse: la clausola di recompra è attiva e a breve il club dovrà prendere una decisione strategica. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prestazioni offerte in Belgio hanno acceso diversi fari internazionali sul classe 2005. 🔗 Leggi su Internews24.com

