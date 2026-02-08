Stadio Flaminio l’assessore Onorato svela | La Lazio completerà il progetto per farci lo stadio è questione di giorni

L’assessore Onorato annuncia che la Lazio completerà a breve il progetto per lo stadio. Durante una trasmissione televisiva, ha detto che ormai manca poco e che entro pochi giorni ci saranno gli ultimi dettagli definiti. La notizia circola tra tifosi e cittadini, che aspettano di vedere finalmente una svolta concreta sulla riqualificazione del vecchio impianto.

Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Roma, forfait pesante in casa giallorossa! Non sarà a disposizione nella sfida contro il Cagliari. Le ultimissime Fermín López si racconta: «Gli inizi? Ero nel miglior posto possibile per chi sogna di fare il calciatore, ma ero solo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stadio Flaminio, l’assessore Onorato svela: «La Lazio completerà il progetto per farci lo stadio, è questione di giorni» Approfondimenti su Stadio Flaminio Lazio, Lotito svela: «Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio. Siamo alle battute finali» Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha annunciato che il progetto per lo stadio Flaminio è in fase avanzata di sviluppo. Il sindaco Manfredi: «Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile, costruire uno stadio è complicato» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Stadio Flaminio Argomenti discussi: Stadio della Roma, il Campidoglio ora accelera: il progetto entro luglio. Sessa commissario stadi; Dal Sei Nazioni una spinta a Roma: Olimpico sold out per i due match degli azzurri; Roma, lavori ai Parioli: parte il recupero della frana dopo venti anni. C'è ancora un rischio 4 di smottamento (il più alto). Ass. Onorato (Roma Capitale) sul Flaminio: La Lazio completerà il progetto, questione di giorniIntervenuto ai microfoni di La7, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato ha parlato dello stadio. tuttomercatoweb.com Stadio Flaminio, l'assessore Onorato risponde a Lotito: Non si fa in due secondi, presto incontroAlessandro Onorato, assessore allo Sport, alla Moda, al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, ha presentato il raduno di Operazione Nostalgia: Punta a stimolare la passione per il calcio, di ... tuttomercatoweb.com PARTITE DELLA NOSTRA STORIA 28 gennaio 1962 - Allo stadio Flaminio la Lazio supera il Cosenza con il risultato di 3-0. Gratton, Prini e Bizzarri i marcatori. https://www.laziowiki.org/wiki/Domenica_28_gennaio_1962_-_Roma,_stadio_Flaminio facebook

