Stadio Ferraris svolta decisiva per l’impianto

Il Comune di Genova e le due società di calcio, Genoa e Sampdoria, hanno firmato un accordo storico per la gestione dello stadio Ferraris, che durerà 99 anni. La decisione, annunciata questa mattina durante una conferenza stampa, rappresenta una svolta significativa per il futuro dell’impianto, che ora diventa di proprietà condivisa e stabilizzata. Questo accordo, come riportato anche da Tuttosport, si distingue per la durata estremamente lunga e per la volontà di investire nel restauro e nel miglioramento dell’impianto, con un impegno concreto di oltre 50 milioni di euro nelle prossime due stagioni.

Un accordo storico: Marassi ai club per 99 anni. Il cuore della notizia, evidenziata anche dalle colonne di Tuttosport, risiede nella durata e nella solidità dell'intesa raggiunta tra le istituzioni e le due società cittadine. La prima cittadina ha annunciato il via libera per la concessione dello stadio a Genoa e Sampdoria per i prossimi 99 anni. Questa intesa a lunghissimo termine rappresenta una svolta epocale: permetterà ai due club di pianificare il futuro con una programmazione aziendale senza precedenti. Le società potranno gestire l'impianto quasi come se fosse una proprietà privata, pur mantenendo un solido binario di collaborazione con il Comune.