Presepe storico di Pentema visita della sindaca Salis | Patrimonio straordinario

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, sabato 27 dicembre, la sindaca della Città metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha visitato il tradizionale presepe di Pentema, che quest’anno festeggia trent’anni ed è diventato una delle rappresentazioni della Natività più suggestive e identitarie di tutto il territorio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

