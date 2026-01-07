Giochi del Mediterraneo | lavori sulla luminosità vicino al PalaPentassuglia
A Brindisi, in contrada Masseriola, sono stati installati segnali luminosi lampeggianti vicino al PalaPentassuglia, sulle rotatorie della SP79. Questi interventi fanno parte del programma infrastrutturale legato ai XX Giochi del Mediterraneo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità nella zona durante l’evento sportivo.
BRINDISI - In contrada Masseriola, nelle scorse ore, è stata incrementata la segnaletica luminosa lampeggiante dipreavviso sulle due rotatorie, ubicate nei pressi del PalaPentassuglia, sulla SP79, e realizzate nell’ambitodel Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
