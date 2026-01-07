Giochi del Mediterraneo | lavori sulla luminosità vicino al PalaPentassuglia

A Brindisi, in contrada Masseriola, sono stati installati segnali luminosi lampeggianti vicino al PalaPentassuglia, sulle rotatorie della SP79. Questi interventi fanno parte del programma infrastrutturale legato ai XX Giochi del Mediterraneo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità nella zona durante l’evento sportivo.

Giochi Mediterraneo: Abodi, rispettato cronoprogramma dei lavori - Sopralluogo a Taranto del ministro per lo Sport Andrea Abodi nei cantieri degli impianti destinati ai Giochi del Mediterraneo 2026. ansa.it

Cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano https://www.corrierepl.it/2026/01/04/cordoglio-per-la-scomparsa-di-davide-tizzano/ Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi d - facebook.com facebook

