Spariti i risparmi di una vita La nuova truffa pericolosissima | come difendersi massima attenzione

Negli ultimi tempi si diffonde una nuova forma di truffa che può portare alla perdita totale dei risparmi. Attraverso un semplice SMS e un investimento di pochi euro, le vittime rischiano di vedere svanire in pochi mesi i propri risparmi, inclusa la liquidazione. È importante conoscere i segnali di allarme e adottare misure di tutela per evitare di cadere in queste trappole.

Un semplice SMS, pochi euro investiti per curiosità e, nel giro di pochi mesi, spariscono i risparmi di una vita, compresa la liquidazione. È quanto accaduto a un risparmiatore siciliano, vittima di una sofisticata truffa finanziaria online segnalata al Codacons. A rendere nota la vicenda è l'avvocato Bruno Messina, vicepresidente Codacons Sicilia e legale che segue il caso. L'esperto lancia un appello ai consumatori, invitandoli a diffondere l'allarme e a operare esclusivamente tramite intermediari finanziari autorizzati, unica vera tutela contro raggiri sempre più diffusi. Secondo la ricostruzione, la vittima si è avvicinata al mondo degli investimenti online dopo essere stata contattata da una presunta società di brokeraggio.

